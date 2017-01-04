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Siz Tek Ben Hepiniz

Siz Tek Ben Hepiniz

Giray Altınok'un kaleme aldığı ve yönettiği "Siz Tek Ben Hepiniz" Tatavla Sahne'de.

Siz Tek Ben Hepiniz

Giray Altınok'un kaleme aldığı ve yönettiği "Siz Tek Ben Hepiniz" Tatavla Sahne'de...

Ünlü oyunculardan çarpıcı bir Kara Komedi...

"Merhaba, ben bir deliyim!"  

ŞAFT yeni sezonda seyirciyle "Siz Tek Ben Hepiniz" oyununda buluşuyor.  Kara komedi türündeki oyun, ritmin her an yükseldiği bir köşe kapmaca içinde, akıl hastanesindeki bir hastanın kendisiyle mücadelesini anlatıyor. 

Hiçbir şeyden ve hiç kimsenin söylediklerinden emin olamayacağınız bir şüphelenme partisine davetlisiniz.

"Başkasının kalabalığında yaşıyorsanız devam edin ama kendi kalabalığınızı yaratmışsanız küçük bir sıkıntınız olabilir."

Siz Tek Ben Hepiniz'de, tanınmış oyuncular Başak Parlak, Lemi Filozof, Cansu Diktaş ve Giray Altınok'a, ödüllü oyuncu Eraslan Sağlam eşlik ediyor.

Yazan - Yöneten: Giray Altınok 

Yönetmen Yardımcısı: Barış Özdemir

Dekor Tasarım: Cihan Aşar

Işık Tasarım: Koray Erhan Doğrul

Görsel Tasarım: Melda Deniz Safioğlu

Afiş Fotoğraf - Müzik: Oğuz Çelik 

Fotoğraf: Ömer Safioğlu 

Ekip: Ekremcan Arslandağ, Uğur Ulusoy 

Oynayanlar: Cansu Diktaş, Eraslan Sağlam, Başak Parlak, Giray Altınok, Lemi Filozof, Barış Özdemir.

Kaynak: Etkinlik.io

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