Siz Maskelerle mi Mülakat Yapıyorsunuz?
Hem sosyal hem de iş hayatımızda taktığımız çeşitli maskeler var. Neredeyse bu maskelerle dolaşıyoruz.
Hem sosyal hem de iş hayatımızda taktığımız çeşitli maskeler var. Neredeyse bu maskelerle dolaşıyoruz. İşin ve durumun gereklerine göre de bunları takıp çıkarıyoruz.
Kaynak: Dunya.com
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