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Siz Maskelerle mi Mülakat Yapıyorsunuz?
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Siz Maskelerle mi Mülakat Yapıyorsunuz?

Hem sosyal hem de iş hayatımızda taktığımız çeşitli maskeler var. Neredeyse bu maskelerle dolaşıyoruz.

Siz Maskelerle mi Mülakat Yapıyorsunuz?

Hem sosyal hem de iş hayatımızda taktığımız çeşitli maskeler var. Neredeyse bu maskelerle dolaşıyoruz. İşin ve durumun gereklerine göre de bunları takıp çıkarıyoruz.

Kaynak: Dunya.com

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