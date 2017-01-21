Siyer-i Nebi Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Anadolulu Gençlik Derneğinin Adıyaman'ın Kahta İlçe Temsilciği, il genelinde dereceye giren öğrencilere ve yarışmaya en çok katılım sağlayan okul idarecilerini plaket ve madalya ile ödüllendirdi.



Siyer Nebi yarışmalarının düzenlenmesindeki amaçlarının ortaokul ve lise düzeyinde okuyan öğrencilerde aidiyet duygularını pekiştirmek istediklerini ifade eden Anadolu Gençlik Derneği Kahta Temsilcisi Abdullah Kılıç, "Peygamberimizin hayatını gençlerimizin örnek alması son derece mühimdir.



Amacımız, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatı hakkında daha hassas ve daha ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamak ve örnek bir nesil yetiştirmektir. Bu bağlamda il geneli derece yapan, yarışmaya en çok katılım sağlayan idareciler ile öğrencileri plaket ve madalyalarla ödüllendirdik. İlçemizde yapılan Siyer-i Nebi bilgi yarışmasında emeği geçen komisyon üyelerimize, okul müdürlerine ve görev alan bütün öğretmenlere teşekkür ederim" dedi. - ADIYAMAN