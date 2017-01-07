Siyer-i Nebi Ödülleri Dağıtıldı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından düzenlenen 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde' adlı Siyer-i Nebi sınavına katılarak başarı sağlayan öğrencilere ödülleri dağıtıldı.



AGD tarafından geleneksel hale getirilen 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde' adlı Siyer-i Nebi sınavına bu yıl ortaokul öğrencileri de dahil edildi. Ortaokul ve lise olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen sınav, 11 ilçe ve 20 farklı okulda gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin öğrencinin katılım sağladığı sınav sonunda dereceye giren öğrencilere laptoptan bisiklete, tabletten altın ödülüne kadar çeşitli hediyeler dağıtıldı. Anadolu Gençlik Derneği Van Şubesi ise her okulun ilk üçe giren öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. - VAN