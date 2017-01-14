Siyasi ve Dini Liderler, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Planını Değerlendirdi

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Tunus İrade Hareketi Genel Başkanı ve eski Tunus Cumhurbaşkanı El-Munsif el-Merzuki ile röportaj

Tunus İrade Hareketi Genel Sekreteri Adnan Mansar ile röportaj

"Normalleştirme Karşıtı Komite" Başkanı Ahmed el-Kahlavi ile röportaj

Tunus'taki Zeytune Camisi Bilimsel Komisyon Başkanı Ömer el-Yahyavi ile röportaj Tunuslu siyasi ve dini liderler, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planını, "uluslararası meşruiyete saldırı" olarak nitelendirdi.



Tunus İrade Hareketi Genel Başkanı ve eski Tunus Cumhurbaşkanı El-Munsif el-Merzuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu planın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu, İslam dünyasına, her şeyden önce de uluslararası meşruiyete saldırı ve meydan okumadır." dedi.



Merzuki, Arap ülkelerine ve İslam dünyasına söz konusu adıma "tüm gücüyle" karşı çıkmasını istedi.



Tunus İrade Hareketi Genel Sekreteri Adnan Mansar da, "Uluslararası meşruiyete göre, Doğu Kudüs'ün siyonist oluşumun başkenti olması mümkün değil, onun tanınan resmi başkenti Tel Aviv'dir." diye konuştu.



"ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının gerçekleşmesi, uluslararası meşruiyete apaçık bir saldırıdır." ifadesini kullanan Mansar, İslam dünyasına, bu plana engel olmak için siyasi baskı yapma, Filistinlilere de birlik içinde olma çağrısı yaptı.



Kuzey Afrika'daki en önemli İslami ilim merkezlerinden biri olan Tunus'taki Zeytune Camisi Bilimsel Komisyon Başkanı Ömer el-Yahyavi de ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına ilişkin, "Bu, ABD'nin İsrail'in ebedi başkentini Kudüs olarak kabul etmesi anlamına gelen tehlikeli bir karardır." dedi.



Yahyavi, böyle bir adımın atılması durumunda, ABD'nin yörüngesinde dönen tüm ülkelerin bu ülkeyi takip ederek büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma girişiminde bulunacaklarını söyledi.



-Hamas ve İslami Cihad'a "İsrail'i tanı" baskısı



Tunus'taki sivil toplum kuruluşlarından "Normalleştirme Karşıtı Komite" Başkanı Ahmed el-Kahlavi ise ABD'nin söz konusu adımının, Hamas ve İslami Cihad Hareketi'ne İsrail'i tanıması, Filistin davasını tasfiye etme ve İsrail işgaline karşı silahlı direnişi sona erdirme amaçlı bir baskı girişimi olduğunu savundu.