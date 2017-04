Siyasi Partilerden Terör Saldırısına Tepki

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve bir polis ile 2 sivil personelin şehit düştüğü saldırının ardından siyasi parti temsilcileri, zarar gören esnaf ve vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.



HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz da Bağlar ilçesindeki terör saldırısında zarar gören esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.



Saldırıyla "huzurun dinamitlendiğini" vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu.



"Halkımızın malına, canına yönelik her türlü patlamayı ve şiddeti biz kınıyoruz. Bunu telin ediyoruz. Şiddetle, bombalamalarla, silahla hak arama mücadelesi verilmez, bu yanlış bir yöntemdir. Diyarbakır halkının büyük çoğunluğu Kürt'tür. Patlatılan bombalar aslında Kürt halkına yönelik olarak bir saldırıdır. Halkımızın da bunu görmesi lazım."



Terör saldırılarına en iyi cevabın 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında güçlü bir "evet"le verileceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Referandumda eğer HDP ya da örgütün çağrısıyla, Kandil'in çağrısıyla 'hayır' derlerse bu örgüte şunu demektir, 'Gel her gün bombala, her tarafa bomba koy. Benim huzurumu boz. Bombalamaya devam et.' Çünkü bu dolaylı olarak destek olacaktır. Ama yok eğer 'evet' çıkarsa bu kanaatimizce barışa, huzura verilecek olan bir destek olacaktır."