Siyasi Partilerden Terör Saldırısına Tepki

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve bir polis ile 2 sivil personelin şehit düştüğü saldırının ardından siyasi parti temsilcileri, zarar gören esnaf ve vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.



AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Akar ve partililer, saldırı nedeniyle mağdur olan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.



Terör saldırısına tepki gösteren Akar, "3 kişinin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Üzüntülü ailelere destek olduk. Esnaf ve vatandaşlarımız mağdur oldu. Hasar tespit komisyonları zarar tespitinde bulundu. Vatandaşların yaralarını sarması için devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Hastanedeki yaralı kardeşlerimizi ziyaret ettik. Şehit olanların taziyelerine gittik." dedi.



Terör saldırısının zamanlamasına dikkati çeken Akar, bu terör saldırısının "zaman ayarlı bir bomba" olduğunu aktardı. Akar, şöyle devam etti:



"Seçimden önce vatandaşlara psikolojik baskı uygulayarak 'evet' yönünde ciddi bir artış gösteren halk desteğinin önüne geçmek istiyorlar. Vatandaşlarımızın AK Parti'ye ve hükümete büyük bir desteği söz konusu, bunu hazmedemeyenler var. 'Hayır' cephesi büyük bir kaos cephesidir. Bombayla bu kaosun fitilini çekmek istediler. Vatandaşlarımız terör saldırılarından bıkmış usanmış. Oradaki esnaf ve halkımız ikinci defadır terörün mağduriyetini yaşıyor. Terörden ve terör örgütlerinden halkımız şikayet ediyor. Halkımıza moral verdik. 'Terör saldırılarına karşı direnin' dedik."



"Diyarbakır halkı, kan, terör, bomba ve şiddet istemiyor"



Devletin teröre karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğini söyleyen Akar, vatandaşların devletine güvendiğini dile getirdi.



Terörle halkı sindirip korkutmak istediklerini kaydeden Akar, "Toplum içerisinde bir kavga ve çatışma çıkarmak istiyorlar. Bunu başaramayacaklar. Halk bir ve bütün olarak her türlü terör olaylarına karşı sesini daha çok yükseltecektir. Diyarbakır halkı huzur, kalkınma, yatırım, turizmin canlanmasını istiyor. Diyarbakır halkı, kan, terör, bomba ve şiddet istemiyor." dedi.



Bu bombalara rağmen halkın sandığa gidip huzur ve istikrar için "evet" diyeceğini vurgulayan Akar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Halk birlik ve beraberlik içinde sandığa koşacaktır. Kendi huzurları ve Diyarbakır'ın geleceği için 'evet' diyecektir. Diyarbakır halkı cesurdur, bu terör saldırılarından dolayı kimseye pabuç bırakmaz. İlimizde referandum a katılım beklenenin üzerinde bir katılım olacak. İnsanlar şehrine sahip çıkıp, geleceğine sahip çıkmak istiyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin üniversitelerde okuması lazım. Esnafımızın yüzünün gülmesi lazım. 35 yıldır terör olayları yüzünden Diyarbakır çok zarar gördü. Artık halkımız bu terör olaylarına, referandum da güçlü bir 'evet'le dur diyecek."



"Patlatılan bombalar Kürt halkına bir saldırıdır"



HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz da Bağlar ilçesindeki terör saldırısında zarar gören esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.



Saldırıyla "huzurun dinamitlendiğini" vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu.



"Halkımızın malına, canına yönelik her türlü patlamayı ve şiddeti biz kınıyoruz. Bunu telin ediyoruz. Şiddetle, bombalamalarla, silahla hak arama mücadelesi verilmez, bu yanlış bir yöntemdir. Diyarbakır halkının büyük çoğunluğu Kürt'tür. Patlatılan bombalar aslında Kürt halkına yönelik olarak bir saldırıdır. Halkımızın da bunu görmesi lazım."



Terör saldırılarına en iyi cevabın 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında güçlü bir "evet"le verileceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Referandumda eğer HDP ya da örgütün çağrısıyla, Kandil'in çağrısıyla 'hayır' derlerse bu örgüte şunu demektir, 'Gel her gün bombala, her tarafa bomba koy. Benim huzurumu boz. Bombalamaya devam et.' Çünkü bu dolaylı olarak destek olacaktır. Ama yok eğer 'evet' çıkarsa bu kanaatimizce barışa, huzura verilecek olan bir destek olacaktır."