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Siyasetin Yakın Geleceği ve Sıcak Para

İsmet Özkul yazdı.

Siyasetin Yakın Geleceği ve Sıcak Para

İsmet Özkul yazdı.. Türkiye, referandum sonrasında, içinden bir türlü çıkamadığı belirsizlikler ortamının yeni bir fazına girerken, gelişmeleri etkileyecek faktörlerden birisi de sıcak para hareketleri olacaktır.

Kaynak: Dunya.com

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