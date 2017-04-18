Siyasetin Yakın Geleceği ve Sıcak Para
İsmet Özkul yazdı.
İsmet Özkul yazdı.. Türkiye, referandum sonrasında, içinden bir türlü çıkamadığı belirsizlikler ortamının yeni bir fazına girerken, gelişmeleri etkileyecek faktörlerden birisi de sıcak para hareketleri olacaktır.
Kaynak: Dunya.com
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