Siyaset Okulu" Mezunlarını Verdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın "15 Temmuz öncesi gençleri 'Siz dava nedir bilmezsiniz' diye eleştiriyorduk fakat gençlik tüm eleştirileri 15 Temmuz'da haksız çıkardı." dedi.



Üsküdar Üniversitesi bünyesinde Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Siyaset Okulu" sertifikalı eğitim programı tamamlandı.



Siyaset Okulu'nun son derslerini Boynukalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Doğan Üçok verdi.



Boynukalın, gençlerin 15 Temmuz'da siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer alanlardaki kuramlarla açıklanamayacak bir tavır sergilediğini belirterek "5 Temmuz öncesi biz gençlere 'Siz dava nedir bilmezsiniz, yaşadığımız sıkıntıları anlayamazsınız' diye eleştiriyorduk. Bu eleştiriler bir parça haklı olabilir fakat gençlik tüm eleştirileri 15 Temmuz'da haksız çıkardı." dedi.



Gençlerin FETÖ'nün darbe girişimi sonrası tüm kapalı yapılara karşı ön yargılı olduğunu ifade eden Boynukalın "15 Temmuz sonrası kapalı sistem tüm yapılara karşı gençlerin büyük bir öfkesi var. Gençler genel olarak artık devletin ya da toplumun herhangi bir sistem tarafından yönetilmesini asla kabullenmiyorlar." diye konuştu.



Kan ise komisyon olarak yaptıkları çalışmalar üzerinden darbe girişimini anlatarak, darbe ile 79 milyonun yok edilmek istendiğini kaydetti.



Kan, şunları kaydetti:



"Komisyonda eski genelkurmay başkanlarını da dinledik. 'Ben bilmiyordum böyle bir oluşum olduğunu', 'O bana haber vermedi', 'Benim yetkim değil, onun söylemesi lazımdı' diyerek suçu birbirine atan koca koca adamları dinledik. Görevde iken karşısındaki herkesi titreten ama şimdi suçu başkasına atan bu koca adamların kim olduğunu da araştırma komisyonunun tutanaklarını okursanız anlarsınız."



Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi.