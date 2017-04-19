Siyanürlü Su ile İntihar Etti

NİĞDE'de üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Fırat Karğı, suya karıştırdığı siyanürü içerek intihar etti.



Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar öğretmenliği 1'inci sınıf öğrencisi Fırat Karğı üniversite kampüsü içerisinde bulunan Akkaya Barajı'na gitti. İddiaya göre, Karğı, barajın kenarında bulunan kayalıklarda nereden satın aldığı belirlenemeyen siyanürü su şişesine doldurarak içti. Bir süre sonra yere yığılan Karğı'yı fark eden öğrenciler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahale ettiği Karğı'nın öldüğü anlaşıldı. Üzerinden 'Sehere...' başlıklı "Her gün cehennemi yaşayıp ağlamaktansa ölmeyi tercih ediyorum" notu çıkan Karğı'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



- Niğde