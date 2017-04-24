Siyamder Üyeleri Karabük'te Okul Tamir Etti

Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) Karabük Yerel Kurulu üyesi gönüllü bir grup, Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Şehit Faik Başkaya ilkokulunun eksiklerini giderdi.



Okulda toplanan grup üyeleri, kapı ve pencerelerde onardı, duvarları boyadı, sıraları zımparalayıp vernikledi, bahçede yeşillendirme yaptı, okul kütüphanesine yeni kitaplar koydu.



Ayrıca okulda eğitim gören çocuklarla oyunlar oynayan SİYAMDER gönüllüleri, öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıttı.



SİYAMDER Karabük Yerel Kurulu Başkanı Arda Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmet alımında zorlanan köy okullarının dernek gönüllüleri tarafından onarılarak eksikliklerinin giderilmesini için bu tür çalışmalar yaptıklarını söyledi.