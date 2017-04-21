Siyahkalem Expo Turkey By Qatar'dan Umutlu Dönüyor

Expo Turkey by Qatar'a katılan Siyahkalem, 2017 sonunda start vermeyi planladığı, toplam yatırım değeri 1.5 milyar doları aşan, İstanbul'un biri Avrupa diğeri Anadolu yakasındaki 2 yeni projeyi Katarlı yatırımcılara tanıttı.



Siyahkalem, Türkiye'de de faaliyet gösteren Katarlı bir ticari banka ile Katarlı bireysel ve kurumsal yatırımcıları hedefleyen bir finansal yapıyı kurmak için çalışıyor.



Yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut ortaklığı ile İstanbul Zekeriyaköy'de KÖY projesini gerçekleştiren Siyahkalem CFO'su İbrahim Kahraman, Expo Turkey by Qatar'a katılmalarının nedenini açıklarken, hem KÖY projesini hem de yeni yatırım planlarımızı uluslararası platformlarda tanıtabilmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.



Katarlı yatırımcıların Türkiye'de gayrimenkul sektörüne ilgisi olduğunu ve bu ilgiyi kurumsal işbirliğine dönüştürmek için çalıştıklarını söyleyen Kahraman; Fuarı sırasında Türkiye'de de faaliyet gösteren Katarlı bir ticari banka ile de gerek Katarlı bireysel gerekse kurumsal yatırımcıları hedefleyen bir finansal yapıyı kurmak için ön görüşmeler yaptıklarını kaydetti. Kahraman "Katar'da beklediğimizden daha büyük bir ilgi ile karşılaştık.



Özellikle gayrimenkul sertifikası, gayrimenkul yatırımı fonu, katılım bankaları üzerinden konut finansmanı, yabancılara yönelik KDV muafiyeti konularına Katarlı yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Türkiye'deki 60 ay 0 ve 120 ay 0.45 faizli konut finansmanı imkanları Katarlı bireysel ve kurumsal yatırımcıların da oldukça ilgisini çekiyor" dedi.



"KÖY projemiz bundan sonra yapacağımız projeler için bir referans oldu ve yatırımcılarla son derece yararlı görüşmeler yaptık" diyen Kahraman konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Biliyorsunuz KÖY çok büyük bir proje. Bizim için bir referans projesi olacağını söyleyerek işe başlamıştık. Şimdi bunun sonuçlarını topluyoruz. Emlak Konut GYO işbirliği ile yatay proje geliştiren tek firmayız. Bundan sonra da Emlak Konut'un yatay konseptli projelerine talibiz. İstanbul'da biri Avrupa diğeri ise Anadolu yakasında olmak üzere yatay konseptte 2 yeni ve çok özel proje için çalışmalar yapıyoruz. Görüşmeler ve hazırlıklarımız sürüyor. Büyük bir ihtimalle, 2017 sonunda veya 2018'in başında sizlerle bu iki projeyi paylaşmaktan büyük bir gurur duyacağız. Bu projelerin toplam yatırım değeri 1.5 milyar doları aşacak. Bunun yanı sıra, artarda çok büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, de İzmir'i bizim açımızdan cazip hale getirdi. Biri İzmir'de, ikisi İstanbul'da olmak üzere toplam yatırım değeri 800 milyon olan 3 ayrı projeyi de 2018'in ikinci çeyreğinde hayata geçireceğiz." - İstanbul