Siyah Ürünlerde 12 Kuruşluk Indirim

Siyah ürünlere bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruşluk indirim geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Fuel oil ve kalorifer yakıtında (Kalyak) 12 kuruş indirim yapıldı. Buna göre, kalyak ortalama olarak İstanbul'da 2,74 liradan 2,62 liraya, Ankara'da 2,76 liradan 2,64 liraya, İzmir'de ise 2,72 liradan 2,60 liraya düştü.



Fuel oil ise İstanbul'da 2,54 liradan 2,42 liraya,Ankara'da 2,54 liradan 2,42 liraya ve İzmir'de 2,54 liradan, 2,42 liraya düştü.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.



(İHA)