Sixers'ı İlyasova Taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 24 sayıyla yıldızlaştığı maçta konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 93-92 mağlup etti.



NBA'e 9 maçla devam edildi. Wells Fargo Center'da Portland Trail Blazers'ı ağırlayan Philadelphia 76ers, son saniyelerde Robert Covington ile bulduğu 3'lükle rakibini 93-92 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.



Sixers'ta milli oyuncu Ersan İlyasova karşılaşmayı 24 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamlarken, takımının en skoreri oldu. Robert Covington 22 sayı, Joel Embiid ise 18 sayı ve 10 ribaunt ile skora destek verdi.



Mağlubiyet serisini 4 maça çıkaran Blazers'ta Damian Lillard 30, CJ McCollum 16 sayı, Mason Plumlee ise 14 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.



Warriors zorlanmadı



Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Toyota Center'da konuğu olduğu Houston Rockets'ı rahat bir oyunun ardından 125-108'lik skorla geçerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.



Warriors'ta Kevin Durant 32 sayı, 4 ribaunt ve 7 asist, Stephen Curry 24 sayı ve 7 asist, Draymond Green 15 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Klay Thompson ise 16 sayılık performanslarıyla takımına sezonun 37. galibiyetini getirdi.



Sezonun 13. mağlubiyetini alan Rockets'ta Clint Capela 22 sayı ve 12 ribaunt, James Harden 17 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt, Sam Dekker ise 17 sayıyla mücadele etti.



Brooklyn Nets'ten 143 sayı



Brooklyn Nets, 11 maçlık mağlubiyet serisinin ardından aradığı galibiyeti deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 143-114 yenerek aldı.



Sezonun 9. galibiyetine uzanan Nets'te Brook Lopez 23 sayı ve 8 ribaunt, Bojan Bogdanovic 23 sayı ve 6 ribaunt, Caris LeVert 17 sayı ve 6 asist, Luis Scola da 14 sayıyla skora katkı sağladı.



Sezonun 27. mağlubiyetini alan Pelicans'ta Anthony Davis 22 sayı ve 9 ribaunt, Dante Cunningham 14 sayı ve 7 ribaunt, Terrence Jones ise 13 sayı ve 8 ribauntluk performans sergiledi.



NBA'e 11 maçla devam edilecek.



Sonuçlar



Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 113-78



Orlando Magic -Milwaukee Bucks: 112-96



Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 93-92



Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 102-93



Houston Rockets-Golden State Warriors: 108-125



Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 107-91



New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 114-143



Dallas Mavericks-Utah Jazz: 107-112



Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 108-96