Six Pack

Anadolu yakasının en sevilen grupları arasında yer alan Six Pack, 22 Nisan'da Living Room sahnesinde.

Six Pack

Anadolu yakasının en sevilen grupları arasında yer alan Six Pack, 22 Nisan'da Living Room sahnesinde...

Living Room sahnesinde "First Stage Project" performansı olarak yer alan grup, süreç içinde müzikseverlerin ilgisini ve beğenisini kazanarak ana takvimde hak ettiği yeri aldı. 

Six Pack 80'li, 90'lı yılların ve günümüzün popüler şarkılarını kendi yorumu ile icra ediyor ve repertuarında ağırlıklı olarak İngilizce şarkılara yer veren grup, Türkçe şarkıları da yorumlamaktadır.

Disco, pop ve R&B müzik tarzlarının sevilen örneklerinden oluşan repertuvarı ile Six Pack, dinleyicilerine dans ve eğlence garantisi veriyor.

Nilgün Yavaşoğlu - Vokal

Toros Energin - Klavye, Synth & Vokal

Egemen Maden – Bas

Nurtun Şarman – Davul

Murat Kirkit – Gitar

Ozan Özcan - Saksafon & Vokal

Erencan Ereren - Trompet & Vokal

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Living Room

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9

Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Six Pack

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Anadolu Yakası, Ozan Özcan, İngilizce, Istanbul, İstanbul, 22 Nisan, Kadıköy, Konser, Maden, Müzik