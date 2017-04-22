Six Pack
Anadolu yakasının en sevilen grupları arasında yer alan Six Pack, 22 Nisan'da Living Room sahnesinde.
Anadolu yakasının en sevilen grupları arasında yer alan Six Pack, 22 Nisan'da Living Room sahnesinde...
Living Room sahnesinde "First Stage Project" performansı olarak yer alan grup, süreç içinde müzikseverlerin ilgisini ve beğenisini kazanarak ana takvimde hak ettiği yeri aldı.
Six Pack 80'li, 90'lı yılların ve günümüzün popüler şarkılarını kendi yorumu ile icra ediyor ve repertuarında ağırlıklı olarak İngilizce şarkılara yer veren grup, Türkçe şarkıları da yorumlamaktadır.
Disco, pop ve R&B müzik tarzlarının sevilen örneklerinden oluşan repertuvarı ile Six Pack, dinleyicilerine dans ve eğlence garantisi veriyor.
Nilgün Yavaşoğlu - Vokal
Toros Energin - Klavye, Synth & Vokal
Egemen Maden – Bas
Nurtun Şarman – Davul
Murat Kirkit – Gitar
Ozan Özcan - Saksafon & Vokal
Erencan Ereren - Trompet & Vokal
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Living Room
Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9
Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Six Pack
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır