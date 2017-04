Anadolu yakasının en sevilen grupları arasında yer alan Six Pack, 22 Nisan'da Living Room sahnesinde...



Living Room sahnesinde "First Stage Project" performansı olarak yer alan grup, süreç içinde müzikseverlerin ilgisini ve beğenisini kazanarak ana takvimde hak ettiği yeri aldı.



Six Pack 80'li, 90'lı yılların ve günümüzün popüler şarkılarını kendi yorumu ile icra ediyor ve repertuarında ağırlıklı olarak İngilizce şarkılara yer veren grup, Türkçe şarkıları da yorumlamaktadır.



Disco, pop ve R&B müzik tarzlarının sevilen örneklerinden oluşan repertuvarı ile Six Pack, dinleyicilerine dans ve eğlence garantisi veriyor.



Nilgün Yavaşoğlu - Vokal



Toros Energin - Klavye, Synth & Vokal



Egemen Maden – Bas



Nurtun Şarman – Davul



Murat Kirkit – Gitar



Ozan Özcan - Saksafon & Vokal



Erencan Ereren - Trompet & Vokal



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Living Room



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9



Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Six Pack



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır