Türk pop ve rock müziğinin beğenilen şarkıcıları ile beraber sahne alan müzisyenlerden oluşan bir cover grubu olan Six Pack, Mask Live sahnesinde...



80'li, 90'lı yılların ve günümüzün popüler şarkılarını kendi yorumu ile icra eden Six Pack repertuarında ağılıklı olarak İngilizce şarkılara yer verirken, Türkçe şarkıları da yorumluyor.



Disco, pop ve R&B müzik tarzlarının sevilen örneklerinden oluşan repertuarı ile Six Pack, dinleyicilerine dans ve eğlence garantisi veriyor!Six Pack özellikle popüler Türkçe şarkılara yaptıkları iddialı düzenlemeler ile dikkat çekiyor!



Nilgün Yavaşoğlu: Vokal



Toros Energin: Klavye, Vokal



Anıl Çifter: Bas



Nurtun Şarman: Davul



Murat Kirkit: Gitar



Ozan Özcan: Saksafon & Vokal



Erencan Ereren: Trompet & Vokal