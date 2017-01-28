Sivsad'dan Fotono21'e Ziyaret

Siverek Fotoğraf Derneği (Sivsad) yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Diyarbakır Fotoğraf Derneği Fotono21'i ziyaret etti.



Başkanlığını Mustafa Gülpınar'ın yaptığı Sivsad üyelerinden oluşan bir heyet Diyarbakır Fotoğraf Derneği Fotono21'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sivsad Başkanı Mustafa Gülpınar'ın yoğun programından dolayı katılamadığı ziyarete Başkan Vekili olarak Ferit Akçalı ile Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karakaş, gazeteci Abdullah Hakan Lale, dernek üyelerinden Mustafa Karael, Mehmet Salih Çakmak katıldı. Ferit Akçalı, yeni açılan derneği hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Akçalı, derneği her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve ortak çalışmalar yapmayı planladıklarını dile getirdi.



Diyarbakır Fotoğraf Derneği Fotono21 Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Kılıçoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, komşu dernekler ile yapılacak iş birliğinin bölgenin tanıtılmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.



Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'ndeki fotoğraf kursunu da ziyaret eden Sivsad üyeleri daha sonrada şehri fotoğrafladı. - DİYARBAKIR