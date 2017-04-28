Sivrisar Kayalıkları Unesco Yolunda

Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Naci Şakar, ilçeye ismini veren kayalıklarında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası olması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Bu kapsamda tescillenmesi beklenen Sivrihisar Kayalıkları 16 Mayıs tarihinde heyet tarafından incelenecek.



Konu ile ilgili bilgiler aktaran Vakıf Başkanı Naci Şakar, Ahşap Direkli Ulu Cami'nin UNESCO tarafından 10 aday eser arasında yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Biz Ulu Cami'mizin UNESCO tarafından tescillenmesi konusundan esinlenerek ve cesaret alarak, Sivrihisar'a adını veren ve mitolojik çağlarda fevkalade öneme sahip olan Sivrihisar Kayalarını da UNESCO kapsamına alarak UNESCO Jeofizik Değeri olarak değer kazanması için girişimde bulunduk" dedi.



Heyet inceleyecek



Yapılan çalışmalarda gayet olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Vakıf Başkanı Naci Şakar şu bilgileri aktardı:



"En son UNESCO Kurulu ile yaptığımız görüşme neticesinde ve alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda alınan kararlar neticesinde de teknik heyetin inceleme yapması kararı verildi. Sivrihisar Kaymakamlığı, Belediyemiz ve Vakfımızın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar ile ilçemizin değeri olan alanlarda heyetin inceleme yapmasını bekliyoruz. Alınan karar gereği 16 Mayıs tarihinde heyetin yerinde inceleme yapması bekleniyor. Bu yönde hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Böyle bir çalışmanın sonucunda UNESCO tarafından tescillenen Sivrihisar kayalıklarının tanıtımı yapılmaya başlanacak. Biz tanıtımların daha iyi yapılabilmesi açısından bir de dernek kurma aşamasındayız. Bu konudaki müracaatımızı yaptık."



168 ülkede tanıtılacak



"Yeni kurulacak dernek aracılığı ile tanıtımı yapılacak olan kayalarımız 168 ülkede tanıtılacak" diyen Şakar, "Bu ülkelerde ki konu ile ilgilenen dağcılar, dağ sporcuları ve jeofizik uzmanları sık sık Sivrihisar'a ziyaretler gerçekleştirecektir. Derneğimizin Sivrihisar Kayaları Jeofizik Tanıtım Derneği adıyla faaliyet gösterecek. Kuruluş aşamasında derneğin yönetim kurulu bugünlerde oluşacak. Diğer yandan kayalarımızın jeofizik yapısı yanı sıra insanlar tarafından hassasiyetle değerlendirildi. İstanbul profesörlerinden Turgut Efe ayrıntılı inceleme ve araştırmalarda bulundu. Ayrıca tesadüfen bulunan kaya figürlerinin Firig Uygarlığı dönemine atların ilk kez ehlileştirildiği konusunda bilgileri gün yüzüne çıkardı. Bu figürü bulan Turan Kaya ve Anadolu Üniversitesi uzmanlarının tespit ve teyitleri ile gün yüzüne çıkardı. Firiglerin Sivrihisar kayalık alanlarını bir yazlık alan olarak değerlendirdiklerini biliyoruz" diye konuştu.



Şakar, Sivrihisar Kayalıklarının ilk kez Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından bilimsel olarak tespit edildiğini, Üniversitenin Dağcılık Kulübü Başkanı Necmi Bey'in ekibi ile birlikte he yıl Sivrihisar kayalıkları yakınlarında kamp kurduklarını, tanıtımların yapılması ve dünyaya açıldıkça ziyaretlerin artacağını da sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR