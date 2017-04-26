Sivrihisarlı Sinan Paşa Tanıtılacak

Sivrihisar Eğitim Vakfı her yıl olduğu gibi bu yıl da Sivrihisar'ın değerlerinden olan büyüğünü anmayı sürdürüyor.



Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Naci Şakar, "Biz 7 yıl önce başlattığımız ve her Ramazan ayında, Sivrihisar'da yetişmiş ya da Sivrihisarlı bir ulemanın, bir alimin, bir filozofun hayatını gündeme getiriyoruz. O yıl içinde tespit edilen kişinin hayatı incelenir ve o kişi tanınmayan ve bilinmeyen yönleri ile topluma aktarılmaya çalışılır. Bu bağlamda bu sene ise yine çok ilginç bir beyi hatırlatıyoruz. Ben buradan Ziya Kandilci beye de teşekkür ediyorum, onun çok ciddi çalışmaları sonucunda bütün büklerimizi tanıtmıştır. Bizde Vakıf olarak destek vermişizdir kendisine. Bu sene Hızırbey'in oğlu Sinan Paşa'yı tanıtıyoruz. Sinan Paşa, Fatih Sultan Mehmet tarafından kendisine sadrazamlık verilmiş bir zattır. ve ardından tahta geçen 2. Beyazıt zamanında sadrazamlığı devam eden alim bir zattır. İnşallah bu seneki tema olarak Sinan Paşa'yı işleyeceğiz, tanıtacağız." - ESKİŞEHİR