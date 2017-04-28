Sivrihisar'da İki Kişi Silahla Yaralandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, Sivrihisar ilçesinin Koçaş Mahallesinde bunan bir tarlada Recep A. ve Orkun K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı av tüfeği ile açılan ateş sonucunda yaralandı. Yaralılar, Sivrihisar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü iletildi. - ESKİŞEHİR