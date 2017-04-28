Sivrihisar'da Çocuklardan Kutlama

Sivrihisar ilçesinde kötü hava şartlarından dolayı yapılamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bugün gerçekleştirildi.



İlçedeki Hasan Karacalar Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen kutlamalara tüm okullar katıldı. Çocuklar şiirler okuyup, halk oyunları gösterileri sundu.



Anaokulu öğrencilerinin gösterileri vatandaşlar tarafından alkışlandı.