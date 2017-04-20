Sivrice Kaymakamı Temiz, Vatandaşlarla Buluştu

Sivrice Kaymakamı Mustafa Temiz, Gölbaşı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.



Kaymakam Temiz, toplantıda yaptığı konuşmada, devlet vatandaş kaynaşması kapsamında bir ayaya geldiklerini söyledi.



Köy ve mahalle sorunlarını tespit edeceklerini ve çözüm yollarını görüşeceklerini belirten Temiz, toplantıya katılanlara teşekkür etti.



Toplantıya, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Gürkan Uslu, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.