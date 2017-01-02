Sivil Toplum Örgütleri Terörü Lanetledi

Antalya'nın önde gelen sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Akdeniz Dayanışma Platformu (ADAP) yayınladığı bildiriyle terörü lanetledi.



ADAP'tan yapılan açıklamada, yılın ilk gününde İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının nefretle kınandığı ve terör kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın şiddetle lanetlendiği kaydedildi.



Türkiye'de yaşanan güzel gelişmelerin, son günlerde yaşanan terör olaylarının artmasına neden olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Devletimizin, her türlü uluslararası komplolara rağmen bölücü teröre karşı son otuz yılın en kararlı mücadele yöntemleri başarı elde etmesi ve net sonuçlar almaya başlaması, diğer taraftan ülke çapında devasa projelerle yatırımlara hız kesmeden devam etmesi, Halep'te mahsur kalan sivillerin BM'nin beceriksiz ve aciz politikalarına rağmen bölgede ateşkesi sağlayarak tahliye edilmelerini sağlaması, ABD'ye rağmen Rusya ve İran ile yürütülen denge politikaları sayesinde bölgede oyun kurucu rol üstlenmesi, koalisyon güçlerinin DEAŞ, PKK/PYD ile mücadelede yalnız bırakmasına rağmen El-Bab'da tek başına başarılı bir mücadele yürütmesi ve bölgede oluşturulmak istenen Kürt koridorunu önlemesi ve alışıla gelmiş diplomatik dil ve üslupları bir kenara bırakarak terörü destekleyen uluslararası güç odaklarının öncülüğünü yapan ABD, İngiltere ve diğer Batı devletlerinin gerçek yüzlerini dünyaya haykırması, halkımızın devletine olan güven ve bağlılığını artırırken, uluslararası terör odaklarını da ne derece rahatsız ettiğini açık ve net göstermektedir."



Açıklamada, son günlerde artarda gelen terör saldırıları ve öncesinde denenen ve hala denenmeye devam eden finansal darbe girişimlerinin, Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi bağımsız bir güç olma iradesine karşı yürütülen bir asimetrik savaş olarak değerlendirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Toplumumuzda 15 Temmuz ile tebarüz eden birlik olma azim ve kararlılığı arttıkça, İslami değerlerle manevi kalkınmanın yolları açıldıkça, devlet-millet omuz omuza sosyal, siyasal ve ekonomik alanda ülke güçlendikçe, bölgesinde ve dünyada kendi bağımsız iç ve dış politikalarını ürettikçe, Batı'nın gönül coğrafyamızı bir ahtapot gibi saran kolları kırılacak, sömürü imkanları ortadan kalkacaktır. Tüm iç ve dış unsurlarıyla Türkiye' ye saldırmalarının altında yatan temel nedenin bu olduğunu değerlendiriyoruz."