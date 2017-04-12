Sivil Toplum Kuruluşlarından Pakistan'a Yardım

Hollanda'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların kurduğu Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı (IHHNL), Pakistan'da 50 su kuyusu açarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu.



IHHNL, çok sayıda yoksul ülkede hayata geçirilen, yetimlere yardım, su, acil gıda, sağlık, eğitim, ziraat, ramazan ve kurban yardımı projelerini Pakistan'daki partneri International Brotherhood Organization (IBO) ile gerçekleştirmeye devam ediyor.



IHHNL, bu çerçevede Pakistan'ın Muzaffargarh şehrindeki dört köyde 50 su kuyusu açarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu.



Kuyuların açılışı için köylere giden yetkililer, yöre halkı tarafından davullar eşliğinde sevinç gösterileriyle karşılandı.



IHHNL ve IBO, Pakistan'da 2010 yılından bu yana ramazan, kurban ve eğitim yardımlarının yanı sıra 400'ün üzerinde temiz su kuyusu açarak binlerce yoksul aileyi temiz suya kavuşturdu.



Hollanda'da yaşayan Türk kökenli bir grup gönüllü, bir süre bireysel sürdürdükleri yardım çalışmalarını daha organize hale getirmek için 19 Ekim 1993'te bir araya gelerek Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatını kurmuştu.