Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması

Avrupa Öğrencileri Forumu (AEGEE-Eskişehir) Kulübü tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon, Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması

Avrupa Öğrencileri Forumu (AEGEE-Eskişehir) Kulübü tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon, Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 23.04.2017 09: 30: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 30: 00

Kategori : Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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