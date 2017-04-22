Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması
Avrupa Öğrencileri Forumu (AEGEE-Eskişehir) Kulübü tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon, Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Avrupa Öğrencileri Forumu (AEGEE-Eskişehir) Kulübü tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon, Kongre Merkezi Kırmızı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 23.04.2017 09: 30: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 30: 00
Kategori : Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io