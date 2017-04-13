Sivil Havacılık Yetkilileri Kapadokya'daki Balon Sahipleriyle Toplantı Yaptı

Sivil Havacılık Yetkilileri Kapadokya'daki Balon Sahipleriyle Toplantı Yaptı

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Havacılık, Kapadokya, Balon, Balon kazası
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