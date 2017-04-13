Sivil Havacılık Genel Müdürü Kesici,"Balon kulesi seyrüsefer sağlayıcı bir yer değil"

Vali Aktaş,"Balon kulesinin kaza ile alakası yok"



NEVŞEHİR - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bölgede faaliyet gösteren balon firması yetkileri ile toplantı yaptı.

Kapadokya Meslek Yüksekokulunda düzenlenen toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü ve balon firması yetkilileri katıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici son günlerde gündeme gelen balon kulesi ile ilgili açıklamada bulundu. Kesici bölgede bulunan balon kulesinin sadece telsiz konuşmalarını kayıt almak için yapıldığını söyledi. Kesici, "Arkadaşlar az önce basında çok gündeme geldiği için değerlendirmesini yaptık. Bölgenin koruma kapsamında olması nedeniyle hem kulenin oraya yapılması ile ilgili belli bir süreç vardı. O süreç aşılmış oldu. Şimdi ise enerji verilmesiyle ilgili bir konumuz var. Kule seyrüsefer sağlayıcı bir yer değil öyle de olmayacak. Kule telsiz konuşmalarının veya telefon konuşmalarının yapıldığı belki olursa hani Allah göstermesin kaza falan çok daha fazla haberleşmeyi sağlayacak bir alt yapıdır. Kulenin faaliyete geçmesiyle ilgili enerji ile konuyu başlatmış olduk. Çok kısa süre içinde faaliyete girmiş olacak. Ancak bu balon operasyonları için olsaydı böyle olurdu konular eksik ve yanlış yorumlardır" dedi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise konuşmasında toplantının bölgede yaşanan balon kazasıyla alakası olmadığını daha önce belirlenen bir toplantı olduğunu ifade ederken bölgede yapılan balon kulesinin kazayla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Vali Aktaş, "Bu toplantı klasik olarak kaza olduktan sonra düşünülmüş yapılmış bir toplantı kesinlikle değildir. Bu toplantıyı da balon sektörü ile uzun zamandır planladığımız bir toplantıdır. Bizim derdimiz örtmek değil, doğruyu ulaştırmaktır. Bizim bir şey saklama derdimiz de yok. Kule başlanmış yapılmış faaliyette olsa daha iyi. Zaten bir amacı var ki oraya yapılmış. Eski yatırımlar gibi iş olsun diye yapılmış bir yatırım değil. Belli süreçlerden geçtiği için henüz tamamlanmış değildir. Kulenin olan kaza ile hiçbir alakası yok. Hiçbir kazayı önlemek içi yapılmış bir kule değil. Bu kule tamamen teknik anlamda yapılmış konuşmaların yapılmasını sağlayacak bir sistemde değil. Konuşmaları kaydedecek bir sistemdir. Bu konuşmaların çoğu zaten kaydediliyor. Bu kule mesela tüm olayların önüne geçti. Sanki burada böyle bir kule olsaydı bu olay olmayacaktı. Olayla, kazayla bu kulenin hiçbir alakası yoktur. Bu kule de en kısa sürede hizmete açılacak" şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

(COŞ-AÖ-