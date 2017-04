Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kesici Açıklaması

Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici, Türkiye'nin sıcak hava balonculuğuna büyük önem verdiğini belirterek, "Kontrolsüz büyümenin önlenmesi ve emniyetli balon operasyonu sağlanması için dünyada uygulanan sisteme uygun olarak çalışma yapıyoruz." dedi.



Kesici, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafapaşa köyündeki Kapadokya Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda, Kapadokya'daki sıcak hava balon işletmesi yetkilileriyle bir araya geldi.



Balon kazalarıyla ilgili her türlü tedbiri almak için çalışma yürütüldüğünü bildiren Kesici, "Kontrolsüz büyümenin önlenmesi ve emniyetli balon operasyonu sağlanması için dünyada uygulanan sisteme uygun olarak çalışma yapıyoruz. Türkiye, sıcak hava balonculuğuna dünyada örneği olmayan şekilde önem gösteriyor." diye konuştu.



Kesici, sıcak hava balonlarının telsiz konuşmalarının kaydedilmesi için oluşturulan ancak henüz faaliyete geçmeyen kulenin, bazı medya organlarında "kazaların nedeni" olarak gösterilmesini eleştirdi.





Ortahisar beldesi yakınlarındaki kulede pilotlar arasında yapılan telsiz konuşmalarının kayıt altına alınacağını dile getiren Kesici, şöyle konuştu:



"2017 yılı içinde sıkıntılı günler oldu, hiçbirinin üzerinden geçilmiyor, her biriyle ilgili tedbir çalışmalarımız oluyor. Bölgede emniyetli uçuş ve turizmin canlanması için çalışmalarımız oluyor. Bölge, dünyaya açılan önemli bir turizm merkezi. Yapılan haberlerin gerçeği yansıtmasına dikkat edilmeli. Kule, bir seyrüsefer hizmet sağlayıcı yer değil, öyle de olmayacak. Kule, haberleşmeyi sağlayacak bir altyapıdır. Çok kısa süre içinde faaliyete girmiş olacak ancak bu, balon operasyonları için 'olsaydı böyle olurdu' konuları eksik ve yanlış yorumlardır."



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da 9 Nisan'da meydana gelen kazadan önce, bölgedeki elektrik hatlarının yer altına alınması yönünde çalışma başlatıldığını söyledi.



Bir süre önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sıcak hava balon firması temsilcileri ve MEDAŞ yetkililerinin bölge genelinde inceleme yaptığını anlatan Aktaş, "Nerede tehlike var, hangi direklerin boyanması lazım, hangi hatların yer altına alınması lazım, balon sektörüyle ilgili açıkların neler olduğu tespit edilip, çalışmalara başlanmıştı." dedi.



Sıcak hava balonlarının haberleşme kayıtlarının tutulacağı kulenin, yaşanan olayların önüne geçtiğini belirten Aktaş, "Kule, belli süreçleri tamamlamadığı için henüz faaliyete geçmemiş ama bu kulenin, olan kazayla hiçbir alakası yok. Kazaları önlemek için de yapılmış değil. Tamamen konuşmaları kaydedecek bir sistem." ifadelerini kullandı.



SHGM Nevşehir Temsilcisi Sinan Çetinkaya ise bölgede 2009'dan beri 149 bin 137 emniyetli uçuş gerçekleştirildiğini, yaklaşık 2 milyon 500 bin turiste hizmet sunulduğunu bildirdi.



Yeni bir sistemin hayata geçirilmesi için çalışma yürütüldüğünü dile getiren Çetinkaya, "Tüm balonların canlı takibiyle alakalı bir projemiz var. Daha önce bağlı olan GPS'i canlı olarak alacağız. Gelecek ay bu sistem faaliyete geçmiş olacak." dedi.