Siverekli Çiftçinin Tarih Merakı

Siverek'de yaşayan bir çiftçi, evinin bahçesinde eskiden kullanılan tarihi taş aletleri sergiliyor.



İlçenin Karakeçi Mahallesi'nde oturan Mahmut Karageçili (67) geniş bir avlusu bulunan evinin bahçesini karataştan yapılmış el değirmeni, sıkma taşı, soku, dibek gibi eski taş aletleri bulunduruyor.



Tarihe merakının çok fazla olduğunu belirten Karageçili şunları söyledi:



"Bölgede modern tarım yapan çiftçilerden biriyim. Uzun yıllardan beridir tarihe merakım var. Bahçemde 60 yıl önce tarım yapılan aletler, 100 yıl önce kullanılan taştan yapılmış el değirmeni, dibekler, üzüm sıkma şiire taşı ile bir çok üzerinde değişik şekiller bulunan taşlar var. Amacım burayı açık hava müzesine çevirmek. Bazı meraklı vatandaşlar da gelip burada sergilediğim aletleri inceliyor."