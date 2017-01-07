Siverekli Ailelere "Eğitim ve Danışmanlık" Semineri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 275 aileye eğitim ve danışmanlık semineri verildi.



Yenişehir Mahallesindeki Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Sosyolog Sabiha Tayboğa ile Mehmet Köksal tarafından katılımcılara aile içi şiddet, internet ve televizyonun çocukların sosyalleşmesine etkileri gibi konular ele alındı.



Köksal konuşmasında, internet kullanımının faydaları ve zararlarına değinerek, çocukların internet başındayken denetlenmesi gerektiğini, aile tarafından denetlenmeyen kontrolsüzce internette gezinen çocukların suç şebekelerinin ağına düşebileceğini, bilişim suçlarına karışabileceğini söyledi.



Sabiha Tayboğa da aile içi şiddet olaylarının çocukların ruh halini olumsuz etkilediğini ve bu etkinin yaşamları boyunca onların sorunlar yaşamasına neden olabileceğine dikkati çekti.



Etkinliği dikkatle dinleyen katılımcı aileler, yaklaşık 2 saat süren seminerin sonunda yetkililere teşekkür etti.