Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesine Kitap Yardımı

Siverek ilçesinde Harran Üniversitesi (HRÜ) bünyesinde kurulan Uygulamalı Bilimler Fakültesi kütüphanesine kitap bağışı devam ediyor.



Fakülte bünyesinde eğitim gören öğrencilerin faydalanması için başlatılan kampanyaya Ankara ve İzmir'den 14 kilo kitap desteği geldi. Ankara'da yaşayan Cemal Yılmaz Aker 11 koli, İzmir'de yaşayan Semiramis Rosella Karan ise 3 koli ansiklopedi ve ders kitabı yardımında bulundu. Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği Fahri Başkanı Koçali Aymaz ile Harran Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ragıp Görgün, sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği kitap bağışı kampanyasının sürdüğünü belirtti.



Kitapları fakülte yönetimine teslim eden Koçali Aymaz, kütüphane kitap bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA