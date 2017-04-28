Siverek'teki Terör Operasyonunda 2 Tutuklama
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri R.A. ve V.A. isimli şahısları terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA