Siverek'te Trafik Kazası: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Siverek yönüne seyir halinde bulunan Hüsnü Özkay (49) yöntemindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karayolunun 26. kilometresinde takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı olan sürücü Hüsnü Özbay'ı Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücü Özbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkay'ın cenazesi morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA