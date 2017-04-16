Siverek'te, silahlı kutlama



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Anayasa değişikliği oylamasının resmi olmayan sonuçlarının ıçkalanmasının ardından yapılan kutlamalarda çok sayıda kişi tabanca ve tüfeklerlere ateş açtı.



Anayası değişikliği oylamasının ardından resmi olmayan sonuların açıklanması ile Siverek ilçesinde kutlamalar gerçekleştirildi. İlçe sokaklarında uzun araç kuyrukları oluşturulurken, birçok bölgeden dakikalarca silah sesleri duyuldu. Tabanca ve tüfek sesleri ilçenin birçok yerinden yankılanırken, şans eseri yaralanan olmadı.