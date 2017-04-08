Siverek'te Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyithan Çalışkan'ın (25) kullandığı 63 ZS 976 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ karayolu Büyükçavuşlu Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Ahmet Kesenek yaralandı.
Ağır yaralanan Kesenek, özel bir araçla Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.
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