Siverek'te, Okul Kantinleri Denetlendi

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde Zabıta ekipleri ilçe merkezinde bulunan okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimi yaptı.



Zabıta ve Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde okul kantinlerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve hijyen denetimi yapıldı. Zabıta ekipleri kantin işletmecilerini temizlik konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda uyarırken, aldıkları gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini kontrol ederek almaları konusunda uyarılarda bulundu.