Siverek'te Ödüllü Siyer Yarışması

Siverek'de düzenlenen ödüllü siyer yarışmasına yoğun ilgi gösterildi.



Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından "O'nu Oku, O'nu Yaşa" sloganıyla bu yıl 6. yapılan yarışmaya ilçeden bin 128 kişi katıldı.



İki okulda gerçekleştirilen sınavda katılımcılar, siyer bilgilerini yarıştırdı.



Derneğin Siverek Koordinatörü Hüseyin Şeker, yaptığı açıklamada, sınava yoğun ilginin olduğunu söyledi.



Bütün katılımcılara teşekkür eden Şeker, yarışmanın sonuçlarının kısa sürede açıklanacağını ifade etti.