Siverek'te Karla Mücadele Çalışmaları

Siverek ilçesinde etkili olan kar yağışının şiddetini arttırmasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına başlandı.



Siverek Belediyesi kar yağışının hayatı olumsuz etkilemeye başlamasıyla ilçede kaldırım temizleme, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Tüm ana cadde ve sokaklarda çalışma yapan ekipler, yolda kalan araçlara müdahale ederek olası kazaların önlemeye çalışıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül yaptığı açıklamada ilçede yoğun kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece ve gündüz hizmet edecek iki ekip kurduk, kar ile mücadeleye başladık. Ekiplerimiz tuzlama ve kar temizleme çalışmasına gece boyunca devam edecek" diye konuştu. - ŞANLIURFA