Siverek ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinatörü Erkan Aslanparçası, yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle kırsalda bulunan 50 mahallenin yolunun kapandığını belirterek yol açma çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Siverek'te Kar Yağışı Etkili Oldu
Siverek ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Siverek ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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