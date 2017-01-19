Siverek'te Kan Bağışına Yoğun İlgi

Türk Kızılayı tarafından Siverek ilçesinde başlatılan kampanyada 2 günde 213 kişi kan bağışında bulundu.



Cumhuriyet Meydanı'nda kampanya kapsamında kan bağışı toplayan mobil ekip, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.



İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan er ve erbaşların da kan vermek için sıraya girdiği görüldü.



Kentte 2 günde 213 kişiden bağışı alan Türk Kızılayı ekibi, gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.



Ekip doktoru Nurgül Ağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 günde 213 kişiden kan bağışı aldıklarını söyledi.



Sivereklilere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Ağır, "Kış mevsimi ve soğuk hava yüzünden geçmişe göre bağışlarımızda mevsimsel bir düşüş yaşansa da vatandaşların ilgisine teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, 18-65 yaş arası tüm vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz." dedi.



Düzenli kan bağışçılarından Koçali Ağırtaş da kampanyaya destek olduğunu ifade ederek şu ana kadar 8 kez kan bağışında bulunduğunu kaydetti.



Özellikle kampanyaya askerlerin gösterdiği ilginin kendisini memnun ettiğini anlatan Ağırtaş, "Çok sayıda askerin de kan bağışında bulunduğunu gördüm, sevindim. Bu millet kan kardeşliğini pekiştirmişti, Allah milletimize, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.



Kampanyanın 20 Ocak Cuma akşamı sona ereceği öğrenildi.