Siverek'te İmza Günü

Siverek ilçesinde 30 yıldır gazetecilik yapan Şükrü Dolaş'ın bir süre önce yayımlanan "Çocukluğumun Küçeleri" isimli kitabı için imza günü düzenlendi.



Yaşlı Yaşam Evinde düzenlenen programda okurlarının kitaplarını imzalayan Dolaş, kitabın konusu hakkında bilgi verdi.



Kitaptan elde edilecek geliri Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneğine bağışladığını belirten Dolaş, "255 sayfalık kitabımda Siverek (sokaklarında) Küçeleri'nde yaşanan o kadim dostlukları Siverek kültürünü yaşatmaya çalıştım. Kitapta yer alan şiirlerde ise Siverek sevgisini anlatmaya çalıştım. Bugün de beni yalnız bırakmayan sivil toplum kuruluşlarına, Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik'e tüm kitapseverlere teşekkür ediyorum. Gelirini Siverek'i İl Yapma Derneğine bağışladığım kitabımın yeni kitapların yayımlanmasına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.



Belediye Başkanı Yılmaz imza gününe katılarak, Siverek ile ilgili yayımlanan eserlere değer verdiklerini, belediye olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek sunduklarını belirtti.



Yaklaşık iki saat süren imza gününe Belediye Başkanı Yılmaz'ın yanı sıra belediye başkan yardımcılar, siyasi parti, STK, sendika temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞANLIURFA