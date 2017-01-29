Siverek'te İki Katlı İlginç Bina Görenleri Şaşırtıyor

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, 3 katlı ince bina, görenleri şaşırtıyor.



Şirinkuyu Mahallesi'nde, Selahattin Gül'e ait 3 katlı bina farklı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ön bölümü sokağa, arka bölümü ise boş araziye bakan ince uzun bina, farklılığı ile herkesi şaşırtıyor. 58 metre kare olduğu öğrenilen üçgen şekildeki arsasına yaptığı 3 katlı binanın her katında 2 oda, tuvalet ve banyo bulunduğu öğrenildi.



Görenleri şaşırtan binanın sahibi Selahattin Gül, arsasının üçgen şekilde olduğunu belirterek, "58 metre kare arsamıza binayı inşa ettik. Görenler ilk bakışta şaşırıyor ama biz mutluyuz" dedi. - Şanlıurfa