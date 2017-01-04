Siverek'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

Siverek Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören zihinsel engelli çocuklar, ihtiyaç sahibi öğrencilere bot yardımında bulundu.



Fırat Mahallesindeki Selçuk İlkokulunu ziyaret eden zihinsel engeli çocuklar, konser verdi, okul yönetimi ve bazı iş adamları tarafından temin edilen botları, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.



Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü İbrahim Halil Özer, yaptığı açıklamada amaçlarının zihinsel engelli çocukları sosyal yaşama adapte etmek olduğunu söyledi.



Okul olarak bazı sosyal projeler yürütüklerini belirten Özer, "Bir yıl önce okulumuzda bulunan öğrencilerden bir müzik korosu oluşturduk. Bu müzik koromuz daha önce ilçede bulunan ana okullarda ana sınıfı öğrencilere konser vermişti. Çalışmalarımız olumlu geçti ve bu sene bu çalışmamızı biraz daha fazla geliştirmek amacıyla ilk ve orta öğretimde okuyan öğrencilere de müzik dinletisi yanında öğrencilerimiz arasında paylaşım kültürünü geliştirmek için öğrencilerimiz aralarında topladıkları paralar ve bazı iş adamlarının destekleri ile ihtiyaç sahibi çocuklara bot yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.