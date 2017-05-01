Siverek'te İhtiyaç Sahibi Öğrenciler Yararına Kermes Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler ve Kuran kursları yararına kermes açıldı.



Siverek Bendi Eğitimi-Öğretimi Destekleme Derneğince Cumhuriyet Caddesi Ağaçhan Parkında düzenlenen kermeste kadınlar tarafından hazırlanan yemek ve el işlerinin yanı sıra satışa sunulan elbise ile ayakkabılar sergilendi. Kermesten elde edilen gelirin, Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler yararına kullanılacağı bildirilirken, kermesin bir hafta açık kalacağı belirtildi.



Öte yandan Haliliye ve Hamidiye öğrenci yurtları Rüştü Küçükömer Caddesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes açtı. Kermeste hazırlanan çeşitli çeyiz eşyaları, yöresel yemek ve tatlılar satışa sunuldu. - ŞANLIURFA