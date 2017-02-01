Siverek'te Hayvanlar İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Siverek Belediyesi tarafından hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışında hayvanların olumsuz etkilenmemesi için çalışma başlattı.



Belediye ekipleri, ilçenin bazı bölgelerine kuşlar için 300 kilogram yem ile sokak hayvanları içinde 100 kilogram kedi ve köpek maması bıraktı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven ilçede olumsuz hava şartlarından hayvanların olumsuz etkilediğini belirterek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle belediye başkanımızın talimatıyla çevreye yem ve köpek maması bıraktık. Kent merkezindeki park ve yeşil alanlar, hayvanların uğrak yerlerine kuşyemi bıraktık. Çalışmamız devam edecek." ifadelerini kullandı.