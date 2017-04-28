Siverek'te Gıda Denetimleri

Siverek ilçesinde, yapılan gıda denetimlerinde ele geçirilen 1 ton 500 kilogram bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.



Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda satışı yapılan iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.



Söz konusu denetimlerde, 1 ton 500 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıda bulundu.



Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baydili, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk sağlığına önem verdiklerini belirterek, denetimlerin sürdüğünü ifade etti.