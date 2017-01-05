TÜMÜ
Haberler Search
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Elektrik Kesintisi Uyarısı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Elektrik Kesintisi Uyarısı

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından, Siverek Trafo Merkezi'nde yıllık bakım nedeniyle Siverek'te bir günlük elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Elektrik Kesintisi Uyarısı

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından Siverek Trafo Merkezi'nde yıllık bakım nedeniyle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir günlük elektrik kesinsi yapılacağı duyuruldu.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamada, Pazar günü yıllık bakım nedeniyle Siverek ilçe merkezinde birg ünlük kesinti yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "08.01.2017'de Siverek Trafo Merkezi'nde TEİAŞ tarafından yapılacak bakım onarım çalışmasından dolayı Siverek merkez ve kırsalı 08: 00-17: 00 saatleri arasında bakım onarım çalışmasından dolayı enerji kesintisi olacaktır" denildi. - ŞANLIURFA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Dicle Elektrik Dağıtım, Türkiye Cumhuriyeti, Elektrik Kesintisi, Elektrik Enerjisi, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Şanlıurfa, Siverek, Türkiye
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads