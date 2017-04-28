Siverek'te Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, sondaj kuyusundaki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde Kuytuca Mahallesi'nde meydana geldi. Cenap Tayan'a ait sondaj kuyusunda elektrik arızası meydana geldi. Tayan, tarlada çalışan Ferit Taniş ile birlikte arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, kuyuya giden elektriği kesip sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Tayan ve Taniş'i ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cenap Tayan, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



- Şanlıurfa