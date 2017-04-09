Siverek'te Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.



Olay bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Hikmet Bucak'ın işlettiği eğlence mekanına, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle rastgele ateş açıldı. Saldırganın kaçtığı, işyerinin camlarının kırıldığı olayda, saçmaların vücuduna isabet ettiği bir kişi yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen yaralı, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay sonrası işyerinde inceleme yapan polis, 9 boş fişeğe incelemek üzere el koydu.



İşyeri sahibi Hikmet Bucak, saldırıyı, işyerini kapatmasını istediği kardeşi tarafından yapıldığını iddia ederek, "Kardeşim gece kulübü işletmemi istemiyor ve bu işi bırakmam için gelip işyerime ateş etti" dedi. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



- Şanlıurfa