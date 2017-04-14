Siverek'te 'Dünya Sağlık Haftası' etkinliği



ŞANLIURFA - 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Dünya Sağlık Haftası' nedeniyle Siverek Devlet Hastanesindeki hastalar ve sağlık çalışanları ziyaret edildi.

Hür Dava Partisi Siverek İlçe Gençlik Kolları üyelerinden oluşan bir heyet, 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Sağlık Haftası münasebetiyle Siverek Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına çiçek verdi.

Devlet Hastanesi Başhekimi M. Nuri Konca'yı da ziyaret eden gençler, servislerde yatan hasta, hasta yakınları ve doktorları ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Konca, ziyaretlerinden dolayı gençlik kolları üyelerine teşekkür etti.

Hüda-Par Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Gümüştaş, tüm hastalara acil şifalar dileğinde bulunarak, "Dünya Sağlık Haftası münasebetiyle hastanemizi ziyaret ettik. İlk olarak hastane Başhekimi M. Nuri Konca ile görüştük. Özverili çalışmaları ile hastanemize güzellikler katan başhekimimizi tebrik ettik. Daha sonra yatan servislerdeki hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Tüm hastalarımıza sevdikleri ile birlikte sağlıklı bir yaşam diliyoruz" diye konuştu.